Prorail wil voor 2030 ‘tien tot twintig’ nieuwe stations bouwen

In een toelichting op berichten die eerder vandaag naar buiten kwamen, stelt een woordvoerder van Prorail dat er de komende tien jaar mogelijk tien tot twintig stations worden gebouwd. Anders dan deze site vanochtend berichtte, is de locatie van deze stations nog allerminst zeker. Ook liggen er geen nieuwe locaties officieel vast, ten opzichte van eerder naar buiten gebrachte overzichten.

In de media werden vanochtend bijvoorbeeld de stations Staphorst en Den Bosch Maaspoort genoemd. Beide stations staan weliswaar op diverse wensenlijstjes, maar de haalbaarheid van beide stations staat volop ter discussie. In Den Bosch was het nota bene Prorail zelf dat in een onderzoek concludeerde dat een nieuw station bij woonwijk Maaspoort niet haalbaar was.

Quote Een station is nog steeds onze wens, maar het is niet zo dat het nu in een stroomver­snel­ling geraakt is Woordvoerder, gemeente Staphorst

In Staphorst zorgden de publicaties van vanochtend ook voor onduidelijkheid en onrust, stelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Een station is nog steeds onze wens, maar het is niet zo dat het nu in een stroomversnelling geraakt is.”

Een woordvoerder van Prorail zegt dat de eerder verschenen lijstjes en kaartjes van nieuwe stations niet per se volledig zijn, maar ook niet onjuist. ,,Op al deze plaatsen wordt gediscussieerd over de komst van een nieuw station. Er hadden nog wel meer locaties genoemd kunnen worden.”

Prorail kan niet zelf bepalen waar het stations wil bouwen. De lokale, provinciale en landelijke overheid en de NS spelen daar altijd een doorslaggevende rol in. De NS wordt standaard mede-eigenaar van nieuwe stations. In een officiële reactie stelt de spoorvervoerder dat het samen met andere partijen bekijkt waar reizigers behoefte hebben aan nieuwe stations.

Nieuwe stations kosten al snel dertig miljoen euro per stuk, dat moet worden opgehoest door gezamenlijke overheden en vervoerders. In de afgelopen tien jaar zijn er al veertig nieuwe stations bijgekomen, maar dat is volgens ProRail onvoldoende om de verwachte reizigersgroei van 30 tot 40 procent op te kunnen vangen.

Diverse partijen wijzen er op dat niet alleen de kosten van een nieuw station in ogenschouw genomen moeten worden, maar dat er in veel gevallen ook kosten moeten gemaakt voor nieuw en breder spoor. In het geval van Eindhoven Airport, die ook in het overzicht stond, is er nog niet eens een verbinding met het bestaande spoornet.

Het meest recente officiële overzicht van nieuw te bouwen stations staat in de Nationale Markt en Capaciteit Analyse die in 2017 naar buiten werd gebracht. Daarin worden vijftien stations genoemd. Een aantal daarvan is er al gebouwd. Het gaat om de volgende stations:

Waddinxveen Triangel (al geopend), Boskoop Snijdelwijk (al geopend), Bleiswijk-Zoetermeer (al geopend), Hazerswoude, Zoeterwoude Smeetsweg, Gorinchem Noord, Leerdam Broekgraaf, Utrecht Vaartsche Rijn (al geopend), Nijmegen Goffert (al geopend) , Barneveld Zuid (al geopend), Eemshaven (al geopend), Groningen Hoogkerk, Leeuwarden Werpsterhoek, Zwolle Stadshagen en Grubbenvorst.

Volledig scherm Station Boskoop Snijdelwijk werd in de winter van 2017 geopend. © Peter Franken

Er zijn niet alleen plannen voor nieuwe stations: ook bestaande stations worden als het aan Prorail ligt flink onder handen genomen. Sommige stations zijn volgens de spoorbeheerder ‘uit hun jasje gegroeid’. De stations moeten ruimer en comfortabeler worden, toegankelijk voor meer passagiers en meer treinen. Zo worden perrons verlengd en verbreed om reizigers makkelijker en sneller te laten in- en uitstappen, stelt ProRail.

Ook krijgen de stations meer liften, hellingbanen, sanitaire voorzieningen, camera’s en andere technische snufjes. Het zogeheten station van de toekomst koppelt data waardoor krant en koffie klaar staan zodra de reiziger aankomt. Verlichting in tegels op het perron geeft aan waar ingestapt kan worden. En via de app kan een parkeerplek in de fietsenstalling worden gereserveerd.

ProRailbaas Pier Eringa presenteert de plannen vandaag. Hij denkt zo in te kunnen spelen op de wensen van reizigers die comfortabeler en vooral sneller willen overstappen. Zo krijgen alle 402 stations nieuw meubilair en wachtruimten en komen er voor 2020 meer plekken in de fietsenstallingen om de grootste knelpunten met 'fietsparkeren' op te lossen. Die extra plekken komen bovenop de 554.773 fietsenrekken die er nu al zijn, aldus ProRail.

