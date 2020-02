Prostituee verwent klanten in dixi bij speeltuintje: ‘Dit moet niet het nieuwe normaal worden’

Update/ video Bombrieven ontploffen in Amsterdam en Kerkrade, nieuwe verdachte brief duikt op in Maastricht

12:12 In een pand in Maastricht is een nieuwe verdachte brief ontdekt. Er is geen explosie geweest. De aanwezigen zijn ondergebracht in een gebouw in de buurt, meldt de politie Limburg. Het Team Explosieven Verkenning doet onderzoek. Vanmorgen ontploften in Amsterdam en Kerkrade wel twee bombrieven bij twee verschillende bedrijven.