Provinciehuis Flevoland afgezet vanwege verdacht pakketje en spandoeken Oostvaardersplassen

UPDATEBij de entree van het provinciehuis van Flevoland aan de Visarenddreef in Lelystad is vanmorgen vroeg een verdacht pakket aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet. De beperkingen bij station Lelystad Centrum worden opgeheven volgens de NS: het station wordt nu weer toegankelijk voor het publiek en de treinen hervatten hun normale schema’s.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) was ter plekke en uit onderzoek bleek dat geen sprake was van een explosief. Het object werd rond 05.30 uur in de ochtend aangetroffen.

De eerste melding van de verdachte situatie was om 5.12 uur. Om 05.49 uur werd gemeld dat de politie de omgeving van het provinciehuis heeft afgezet. Op Twitter circuleerde een afbeelding van een spandoek met de tekst ‘Welkom in de schiettent van SBB.’ Met dat laatste wordt mogelijk Staatsbosbeheer bedoeld. Vorige maand besloot de provincie Flevoland dat er zeker duizend herten in de Oostvaardersplassen zullen worden afgeschoten.