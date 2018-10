Provincies willen wolven ‘in uiterste geval’ afschieten

Steeds vaker worden wolven in het wild gespot , volgens de website wolveninnederland.nl zelfs meer dan tien keer. De dieren werden onder meer gezien in Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant. Boeren vrezen daar voor hun vee nu het erop lijkt dat een wolvin zich gevestigd heeft op de Veluwe. De provincies hebben daarom in allerijl een nieuw wolven-draaiboek gemaakt.

De wolf is een beschermd dier, maar provinciebesturen mogen een uitzondering maken als er een 'acuut veiligheidsprobleem’ is. Als een wolf plotseling agressief is tegen mensen en/of huisdieren en vee opeet, mag hij afgeschoten worden, staat in het wolvenplan dat in december definitief wordt. ,,En als de situatie zodanig acuut is dat het niet mogelijk is dat Gedeputeerde Staten een afweging maken, kan de politie op basis van een besluit van de burgemeester optreden. Doden kan met een dodelijke injectie of met het geweer plaatsvinden.”

