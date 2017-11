Publicist Micha K. krijgt celstraf voor smaadschrift NOS-hoofdredacteur

De voortvluchtige publicist en oud-medewerker van NRC Handelsblad Micha K. (53) uit Schiedam is vandaag door het Gerechtshof Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. K. koppelde hoofdredacteur Marcel Gelauff van de NOS in verschillende publicaties en berichten op het internet structureel en stelselmatig aan kindermisbruik en 'smerig crimineel gedrag'.

Weblogger en complotdenker K., die al jaren een felle strijd voert tegen de in zijn ogen 'corrupte en pedofiele' machthebbers in Nederland en 'criminele journalisten' die deze machthebbers zouden beschermen, kreeg in juni 2015 van de rechtbank al tien maanden celstraf opgelegd omdat hij hoofdredacteur Marcel Gelauff verweet banden te hebben met een netwerk van pedofielen.

K. stelde onder meer dat Gelauff 'zwaar crimineel' is en'direct verantwoordelijk voor de verwoeste levens van duizenden kinderen'. Omdat K. in hoger beroep ging tegen de celstraf van tien maanden, was nu het Hof aan zet.

Het Hof volgt nu deels de eerdere uitspraak van de rechtbank en stelt dat K. zich schuldig heeft gemaakt aan smaadschrift en belediging. De straf valt lager uit omdat de zaak lang heeft geduurd en het Hof in bepaalde gevallen kiest voor de lichtere kwalificatie belediging of voor een partiële vrijspraak. Een onvoorwaardelijke celstraf is volgens het Hof passend omdat K. stelselmatig en langdurig handelde .

De lopende strafzaak weerhield K. er niet van om ook in de afgelopen periode nog steeds te suggereren dat de NOS, Marcel Gelauff en andere journalisten 'in dienst staan van pedofiele machthebbers'. De website van K. is overigens al ruim een week offline in verband met een storing bij IJslandse servers, waar de site is ondergebracht.

K. kwam zelf niet opdagen tijdens het hoger beroep twee weken geleden. Hij is al jaren op de vlucht. De man vertrok eerst naar Duitsland, zocht toen zijn heil in Ierland en vertrok recent naar IJsland om daar naar eigen zeggen asiel aan te vragen.

Verlanglijst

De man meent dat hij wel naar het buitenland moet omdat hij zijn leven niet zeker is in Nederland. 'Machthebbers' zouden hem op de korrel hebben omdat hij naar eigen zeggen 'teveel weet' van corruptie en kindermisbruik in de top van de overheid. In werkelijkheid staat hij op de verlangslijst van het Openbaar Ministerie omdat hij door een eerdere veroordeling zijn DNA af moet staan en dat weigert.