Publiek gaat los op proeffestival in Biddinghuizen: ‘Mensen om je heen, muziek, onwerkelijk’

Nederland­se vrouw (32) in ziekenhuis na vaccinatie: zeldzame bijwerking nog onder de loep

12:09 Terwijl de lichten voor het coronavaccin van AstraZeneca weer op groen staan, belandde een 32-jarige vrouw uit Tilburg na haar vaccinatie vorige week in het ziekenhuis. Ze had een tekort aan bloedplaatjes. De Europese Geneesmiddelenautoriteit (EMA) zoekt nog uit of het om een zeldzame bijwerking gaat.