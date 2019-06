Punaises op parcours Roparun gestrooid, teams lopen vertraging op door lekke banden

De punaises zijn in de buurt van Steenbergen op het parcours gegooid. Willem van de Ven, woordvoerder van de Roparun laat weten dat zodra de organisatie door kreeg dat er punaises op het parcours lagen er een kleine omleiding is ingesteld. Teams kregen ter plekke aanwijzingen een stukje om te lopen. Deze omleiding kon na korte tijd weer opgeheven worden.



Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-Van Aalst twittert verbaasd over de ‘zieke geesten die er toch rondlopen’. ,,In plaats de Roparun te steunen saboteer je de boel.” Vandaag is de laatste dag van de Roparun en finishen alle teams in de loop van de middag op de Binnenrotte in Rotterdam.