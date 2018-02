Puppies voor dood achtergelaten in vrieskou

Video 'Grote animo in Heibloem voor DNA-onderzoek Nicky Verstappen'

15:16 De animo in het Noord-Limburgse dorpje Heibloem om mee te doen aan het grote DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen, is groot. Dat bleek uit gesprekken met mensen die zich zaterdagochtend meldden bij het DNA-afnamepunt in gemeenschapshuis De Klokkestoel in Heibloem. Vanochtend was het een komen en gaan van mannen bij de Klokkestoel.