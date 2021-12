PvdA-coryfee en oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn (87) overleden

Ed van Thijn, voormalig burgemeester van Amsterdam, oud-minister en PvdA-coryfee is zondag op 87-jarige leeftijd in zijn stad Amsterdam overleden. De PvdA’er werd 87 jaar oud en stierf, ‘tot het einde toe helder, geestig en betrokken’ in het bijzijn van zijn vrouw en dochters.

Dat laat de gemeente Amsterdam zondagavond weten namens de familie Van Thijn. Het leven van Van Thijn stond, naast zijn politiek-bestuurlijke loopbaan, in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Hij overleefde de holocaust ternauwernood en publiceerde en sprak in zijn latere leven veel over de impact van de oorlog op hemzelf en zijn familie.

Landelijk bekend werd Van Thijn toen hij in de jaren zeventig Kamerlid van de PvdA werd en later ook in twee perioden minister van Binnenlandse Zaken. Daarna stapte hij over naar het lokaal bestuur. Van Thijn was van 1983 tot en met 1994 burgemeester van Amsterdam. Van Thijns grote verdienste was dat hij de stad met strakke hand bestuurde in een chaotische tijd, aldus zijn biograaf Willem van Bennekom in 2018.

Necrologie

Amsterdammer Ed van Thijn kwam op 16 augustus 1934 ter wereld in de ooglijderskliniek op de Spinozastraat. Door een wonder ontsnapte hij als Joodse jongen in de Tweede Wereldoorlog aan de dood. Tussen 1983 en 1994 was hij eerste burger van de stad. Daarvoor dus ook minister van Binnenlandse Zaken. Lees hier onze uitgebreide necrologie.

Krakersrellen tot Bijlmerramp

De gruwelijke geschiedenis van de holocaust zat in hem, zoals die geschiedenis in Amsterdam zit, aldus burgemeester Halsema. Zij ontmoette haar voormalige ambtsgenoot voor het laatst bij de opening van het Nationaal Holocaustmonument aan de Weesperstraat. ,,Hij was diep ontroerd om daar, in zijn stad, de namen van zijn familieleden terug te vinden”, zegt Halsema in een reactie. ,,Van Thijn heeft Amsterdam door roerige perioden geleid, van krakersrellen tot de Bijlmerramp, rechtvaardigheid en rechtsstatelijkheid waren altijd zijn leidraad. Ik bewonderde hem daar diep om.”

Zijn tijd als eerste burger van de hoofdstad was net zo kleurrijk als zijn karakter. Als burgemeester ontsnapte hij in 1985 aan een aanslag door krakers, probeerde hij de Olympische Spelen van 1992 naar de stad te halen en verklaarde hij schrijver Willem Frederik Hermans persona non grata na een bezoek aan Zuid-Afrika tijdens de culturele boycot.

Van Thijn zal na de kerstdagen begraven worden in kleine kring, rekening houdend met de coronamaatregelen, laat Felix Rottenberg weten namens de familie. De gemeente Amsterdam zal een condoleanceregister openen.

Steunbetuigingen

Verschillende (oud-)politici spreken via Twitter hun steunbetuigingen uit aan familie en vrienden van Van Thijn. ‘Bedroefd door het overlijden van Ed van Thijn. Respect voor zijn grote inzet in diverse rollen voor zijn partij en het land', schrijft demissionair premier Mark Rutte onder meer.

‘Wat verdrietig. In 1996 was ik zijn stagiair in Sarajevo. Ik herinner Ed als gedreven wereldverbeteraar en warme leermeester’, schrijft demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg. En oud-PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher schrijft: ‘Verdrietig nieuws. Met Ed.van Thijn (1934-2021) verliest Amsterdam een anker, de PvdA een icoon en Nederland een politicus die in leven en werk toonde dat het áltijd de moeite waard is voor een ander op te komen en te blijven hopen op beter.’

