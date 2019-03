PvdA en Forum op één kussen

Onderwijs steeds ‘Engelser’: bijna 10.000 buitenland­se studenten erbij

9:58 Meer dan 85.900 buitenlandse studenten uit 170 landen staan ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool of universiteit. Dat is 11,5 procent van het totaal. In het voorgaande studiejaar was hun aandeel 10,5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs.