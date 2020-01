PVV’er Marjolein Faber heeft het niveau van een dronken hooligan

Elke keer als senator Marjolein Faber (PVV) in het nieuws komt, is dat meestal omdat zij zich krankzinnig heeft gedragen, of anders wel fratsen uithaalt die eigenlijk niet kunnen.



Het begon een paar jaar geleden: ze huurde het bedrijf van haar zoon in van subsidiegeld en gaf de opdracht om een website te bouwen voor een regionale tak van de PVV. Later bleek ze haar zoon ook ingeschakeld te hebben voor de partijwebsite van de senaat.



Meer recent blonk ze uit in een extreme vorm van nepnieuwsverspreiding.