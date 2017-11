Quote 500: Eigen eigen wildlifepark als nieuw statussymbool

De redactie vroeg alle miljonairs dit jaar naar hun goede doelen. Schimmelpenninck: ,,Eerlijk is eerlijk, dat maakte veel gesprekken ook makkelijker. Elk jaar kwamen wij weer: we hebben berekend dat je zo- en zoveel geld hebt, klopt dat? Daar werd vaak afwijzend op gereageerd. Nu vroegen we naar iets positiefs. We hebben de laatste jaren vaak met kunstgrepen de lijst proberen te husselen: families eruit, Nederlanders in het buitenland eruit. De lijst van 2017 is echter weer ‘klassiek’: iedereen met een Nederlands paspoort en veel geld, staat erin. Het maakt de ondergrens, plaats 500, dus ook hoger dan ooit: 71 miljoen euro. Het nieuwe aspect aan de lijst is dit jaar het goede doel.’’



De gulste? Het is moeilijk te zeggen want het merendeel van de rijken houdt het voor zich. ,,Maar Joop van den Ende springt er wel bovenuit. Die geeft ontzettend veel weg. Schudt zomaar even vijf miljoen uit zijn zak voor het Stedelijk Museum. Gaf een theater aan de stad Amsterdam. Maar ook Hans Melchers valt op. Hij zette musea op het het gemeentehuis van Gorssel en in Kasteel Ruurlo. Wij komen natuurlijk veel op feestjes en gala’s. Dan hoor je waar het over gaat. Het is absoluut zo: ze houden elkaar in de gaten. Het hebben van een goed doel is tegenwoordig een ding, echt het nieuwe statussymbool.’’