Raad van State vindt compensatie toeslagenaffaire te snel en ondoordacht

Ondanks waarschuwingen dat de aanpak te snel en ondoordacht is en gedreven is door incidenten, wil het kabinet volgende week al beslissen over nieuwe regelingen voor gedupeerden, schrijft NRC . De vrees bestaat dat dezelfde fouten opnieuw gemaakt zullen worden.

Kind toeslagouder krijgt ‘steun in de rug’ tot 10.000 euro: ‘Mijn leven is al verwoest’

‘Wirwar van regelingen’

De Raad van State oordeelt in een recent (nog niet gepubliceerd) advies zeer hard over de huidige kabinetsaanpak. Volgens de Raad zijn door het kabinet ,,telkens toezeggingen gedaan waarmee bij gedupeerden verwachtingen zijn gewekt, terwijl de hersteloperatie daarmee te complex is geworden”, waardoor ,,de beoogde snelheid van het herstel steeds verder uit het zicht raakt”. Dat is bovendien ,,schadelijk voor het (herstel van) vertrouwen in de hersteloperatie en in het handelen van de overheid”.