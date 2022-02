Raadsleden kritisch op scholen: ‘Een of twee incidenten zijn geen reden om kind weg te sturen’

Hassan liet als vluchte­ling gezin achter, nu maakt hij zijn droom waar: ‘Dochter is trots’

Als kind van Palestijnse vluchtelingen groeit Hassan Kaawch op in de Verenigde Arabische Emiraten. Tot op zijn 36ste onverwacht zijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Hij komt als vluchteling terecht in Rotterdam, waar hij eindelijk zijn droom kan waarmaken. ,,Mijn dochter vertelt iedereen trots: ‘Mijn papa is brandweerman.’’’

20 februari