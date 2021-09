Raadslid opgepakt op verdenking voorbereiding poging moord Rutte: ‘Ik ging naar m'n moeder’

Van Doorn liep afgelopen zondagochtend door Den Haag, in een buurt waar Rutte op dat moment ook was. Vanwege de aanwezigheid van de demissionair premier was er ook beveiliging aanwezig. Hun oog viel op de Haagse politicus, die volgens de DKDB 'verdacht gedrag vertoonde’. Daarop werd hij aangesproken en aangehouden, op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Mark Rutte. Van Doorn zat een nacht vast en werd maandagmiddag na een politieverhoor heengezonden.

Volgens zijn advocaat Anis Boumanjal is de aanhouding van Van Doorn een voorbeeld van ‘een doorgeschoten kramp’. ,,Dit is het voorbeeld van regeren vanuit angst. De wetten die gelden voor het aanhouden van burgers worden dan, zo geeft deze zaak aan, niet voldoende serieus genomen. Er was geen redelijk vermoeden van schuld en om die reden had men mijn cliënt niet mogen aanhouden. Dat het hier gaat om Rutte maakt het niet anders. Ook dan of beter gezegd juist dan dient de wet te worden gerespecteerd.”

Het OM in Den Haag bevestigt de aanhouding en het heenzenden van Van Doorn via een woordvoerder. ,,Hij vertoonde verdacht gedrag, daarom is hij aangehouden. Het klopt dat hij ook weer is heengezonden. Het onderzoek loopt op dit moment nog, wellicht dat we in de loop van de dag meer kunnen zeggen.” Volgens de woordvoerder luidde de verdenking dat Van Doorn 'trachtte inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf te voor te bereiden’. ,,Dan kom je al snel op poging voorbereiding moord uit.”

Schadevergoeding

Van Doorn zelf zegt dat hij op weg was naar het huis van zijn moeder om haar kat te verzorgen. ,,Dus het verdachte gedrag bestond eruit dat ik in de buurt van Rutte was!", zegt Van Doorn tegen deze site. ,,Ik kom bijna dagelijks op dat pleintje, omdat mijn moeder daar in het bejaardenhuis woont. Op dat plein is ook een terrasje waar ik regelmatig zit, een supermarkt waar ik regelmatig boodschappen doe en een sportschool. Ik zie Rutte daar vaak zonder beveiliging. Dan groet ik hem gewoon. Ik zit soms ook gewoon naast hem met een kopje koffie en sta wel eens achter hem in de supermarkt.”

Het Haagse raadslid wacht nu eerst op het officiële sepot (besluit van Openbaar Ministerie om niet te vervolgen) en gaat dan een klacht indienen. ,,Dat wordt een zware klacht.” Ook overweegt hij een schadevergoeding te eisen.

Volledig scherm Arnoud van Doorn. © Arnaud Roelofsz

Rutte pas extra beveiligd na ‘indringend’ gesprek

Maandag werd bekend dat demissionair premier Mark Rutte te maken heeft met serieuze dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. Begin deze maand ontving de politie serieuze informatie, waaruit zou blijken dat er een aanslag of ontvoering zou kunnen plaatsvinden. Als gevolg daarvan werd dringend geadviseerd dat Rutte meer zichtbare beveiliging zou krijgen, iets waar Rutte zich tegen verzette. Na een indringend gesprek met Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ging Rutte akkoord. Het lijkt erop dat de aanhouding van Van Doorn verband houdt met Rutte’s toegenomen beschermingsmaatregelen. ,,De DKDB staat op scherp”, zegt een opsporingsbron.

Ruttes aanvankelijke weigering leidde tot een hoop chagrijn bij de veiligheidsdiensten, die intern stelden dat de demissionair premier zijn eigen persoonlijke belang groter maakte dan het landsbelang. Na een gesprek met Pieter-Jaap Aalbersberg ging Rutte alsnog akkoord met extra inzet van politiemensen van de DKDB. De Rijksvoorlichtingsdienst en de NCTV wilden niet reageren, ,,Over beveiligingsmaatregelen van personen doen wij geen uitspraken.” Rutte zelf wilde ook niks zeggen. ,,Over beveiliging en veiligheid zeggen we nooit iets.”

Vandaag werd bekend dat Van Doorn 120 uur taakstraf krijgt voor drie tweets uit 2018 en 2019 voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen niet-moslims. Hij was zelf niet aanwezig bij de uitspraak in de Haagse rechtbank.

