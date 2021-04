Raadslid Youssef (GL) bedolven onder racistische haatberichten: ‘Rifaap, geitenneuker’

Youssef el-Messaoudi haalde drie weken geleden een brief van zeven kantjes met discriminerende en racistische drek uit zijn postvak in het oude stadhuis. In het stuk warrig proza moesten moslims, de islam en Nederlanders met een Turkse en Marokkaanse achtergrond het ontgelden. ,,Het was weer een pareltje’’, zegt het GroenLinks-raadslid sarcastisch. ,,Blijkbaar vond iemand het noodzakelijk deze brief in mijn postvak te doen.’’