Rabobank wil alleen nog geld lenen aan boeren die willen verduurzamen

,,In de toekomst gaan we de financieringsaanvragen beoordelen op stappen in duurzaamheid. Als je als boer niet meebeweegt wordt je toekomstperspectief er niet beter op’’, zegt Datema over de koers die Datema met de Rabobank wil inslaan. De bank werd het afgelopen jaar bekritiseerd vanwege zijn rol in de schaalvergroting van de landbouw.

Door onder meer de vele leningen van de Rabobank - veruit de grootste financier van de agrarische sector - werd de Nederlandse landbouw economisch zeer succesvol. De intensieve landbouw, vooral de veeteelt, zorgde echter ook voor een forse aanslag op de Nederlandse bodem, water en stikstofneerslag. Rabobank wordt als één van de drijvende krachten gezien.

Schaalvergroting

De Rabobank liet eerder weten dat je ‘met de kennis van nu’ in het verleden ‘echt anders zou handelen’. De bank had ‘gemengde gevoelens’ over de schaalvergroting in de landbouw, al was het woord spijt een brug te ver. Nu belooft Datema dat er ‘echt’ een andere koers gaat varen binnen de bank. Boeren zullen mee moeten met verduurzaming om in aanmerking te komen voor een lening, zegt Datema. ,,Anders is dat uiteindelijk ook een risico voor de bank. Aan ons wordt ook gevraagd wat onze impact is qua CO2-uitstoot en het behouden van biodiversiteit.’’

Geen leningen kwijtschelden

Datema werd 1 mei aangesteld als directeur van de afdeling Food & Agri. Met een compagnon is hij zelf nog melkveehouder in het Groningse Briltil. Zijn aantreden baarde opzien, vooral omdat Datema zich vaker kritisch had uitgelaten over de agrarische sector, die harder zijn best zou moeten doen te verduurzamen.

Datema herhaalt wel dat de bank geen leningen zal kwijtschelden, als bijdrage aan de oplossing van de stikstofcrisis. Het afschrijven van leningen zou boeren die door de stikstofplannen van het kabinet financieel in het nauw komen zijn gekomen, kunnen helpen. Volgens Datema ‘kan en mag’ een bank dat niet doen. ,,Bovendien helpt dat ook niet om een boer aan te zetten tot verduurzaming. Als een boer minder hoeft af te lossen, betekent dat niet dat hij wat aan duurzaamheid gaat doen. En dat is wel wat we willen.’’