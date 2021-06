Race tegen de klok: honderdduizenden vaccinaties nog niet verwerkt in database coronapaspoort

VIDEOHonderdduizenden Nederlanders wachten nog op de registratie van hun coronavaccinatie in het centrale RIVM-systeem. Die is straks nodig om eenvoudig met het coronapaspoort op reis te kunnen. De Landelijke Huisartsvereniging wil dat er snel een oplossing komt.

,,Terwijl mijn vrouw al op 27 februari voor de eerste keer is gevaccineerd, en begin mei voor de tweede keer”, vertelt Henk. ,,Onze huisarts vertelde dat er problemen zijn met het doorgeven van de vaccinaties vanuit hun informatiesysteem naar CIMS. Toen dacht ik: als dat bij ons het geval is, zal dat vast bij veel meer mensen zo zijn.”

Kleine 1,8 miljoen

Dat klopt. Vijf maanden na het begin van de Nederlandse vaccinatiecampagne heeft CIMS, voluit het Covid-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem, nog altijd te maken met grote achterstanden in de registratie.

Volgens een woordvoerder van het RIVM is naar schatting nu 82,4 procent van de gezette prikken verwerkt in de centrale database. Op een totaal van ruim 10 miljoen vaccinaties betekent dat dat zo’n 1,8 miljoen vaccinaties niet in het systeem staan. Vooral bij huisartsen en zorginstellingen zijn de problemen groot; slechts ongeveer 60 procent van de gezette prikken is daar al geregistreerd in CIMS, schat het RIVM. Bij de GGD gaat het een stuk beter.

Volledig scherm Een illustratieve weergave van reizen met een vaccinatiebewijs. Zeven Europese landen zijn begonnen met een onderlinge proef met een internationaal vaccinatiebewijs. Nederland wacht op het Europees vaccinatiebewijs. © Rob Engelaar

Een deel van de inentingen, zo'n 5 á 10 procent van de totale 10 miljoen, wordt niet verwerkt omdat mensen er geen toestemming voor hebben gegeven - registratie is niet verplicht. Maar voor de rest zijn er andere oorzaken. Soms loopt de administratie van huisartsen en zorginstellingen achter. Soms, zoals bij het echtpaar Van Weert, is er een probleem bij de communicatie tussen verschillende computersystemen. En soms is het gewoon ook niet duidelijk wat er misgaat, stellen betrokkenen.

‘Loopt niet goed’

,,Er gaan meerdere zaken niet helemaal goed, het is een veelheid aan factoren”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ,,Huisartsen maken gebruik van verschillende leveranciers voor hun praktijkinformatiesystemen, waarin ze de vaccinaties registreren. Al die leveranciers zijn al in gesprek geweest met het RIVM. Maar het lijkt erop dat het nog steeds niet goed loopt.”

De LHV is daar niet blij mee. ,,We willen graag dat deze problemen snel verholpen worden, dus daar proberen we ook echt druk op te zetten. Want veel mensen die zien dat hun vaccinatie niet in MijnRIVM verwerkt is, zullen de huisarts gaan bellen. Terwijl die er verder ook niet veel aan kunnen doen, en het bovendien al druk genoeg hebben.”

Nodig voor coronapaspoort

De achterstanden in CIMS zijn met name problematisch omdat het ministerie van Volksgezondheid de gegevens per 1 juli wil gebruiken voor de Coronacheck-app, de Nederlandse naam voor het Europese coronapaspoort. Mensen hebben het bewijs dat ze volledig gevaccineerd zijn nodig om in die app een groen vinkje te kunnen krijgen. En dus dreigt een race tegen de klok. ,,Het zou fijn zijn als de vaccinaties van mijn vrouw verwerkt zijn als die app straks wordt ingevoerd, zodat we op vakantie kunnen”, zegt Van Weert.

Voor mensen die geen toestemming hebben gegeven om hun vaccinatie in CIMS op te laten nemen of die problemen ondervinden met de registratie, wordt door het ministerie overigens nog een ‘uitzonderingsproces’ ingericht. Maar minister Hugo de Jonge liet onlangs doorschemeren dat dat lang zou kunnen gaan duren.

Een RIVM-woordvoerder zegt dat er hard gewerkt wordt om alle problemen op te lossen. ,,Elke dag komen we ook weer een stapje verder. Maar het blijft soms echt zoeken naar de precieze oorzaak, het is een complex proces.”

Volledig scherm Bij de GGD loopt de registratie van de coronavaccinaties goed. © ANP