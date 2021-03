‘Racistisch appje ‘weer een Turk minder’ ging wel over Humeyra, familie totaal van de kaart’

De familie van de eind 2018 doodgeschoten scholiere Humeyra is ‘totaal van de kaart’ vanwege de racistische appjes van agenten over Humeyra. In die appjes wordt onder meer gezegd ‘weer een Turk minder’. ,,En daarmee doelen ze dan op Humeyra’’, zegt Nelleke Stolk, advocaat van de familie. Volgens de politie ging het om cynisch bedoelde appjes gericht aan de rechtspraak, na de spijtbetuiging van de later veroordeelde dader.

NRC bracht gisteren naar buiten dat agenten van de Rotterdamse politie die zijn berispt voor het versturen van racistische appjes, zich in 2018 ook kwetsend uitlieten over Humeyra. NRC laat in het midden of het appje ‘Weer een Turk minder’ over Humeyra gaat, maar volgens Stolk is dat zo. ,,Dat gaat 100 procent over Humeyra,” zegt Stolk. ,,En er wordt in die appgroep ook gesproken over Bekir (de veroordeelde moordenaar, red.) trouwens. Maar dat over Humeyra is het dieptepunt in die appconversatie. De familie is gisteren bijgepraat en is totaal van de kaart.”

Stolk kent alleen de appjes die over Humeyra gaan. Ze kan dus niet zeggen of er nog agenten zijn geweest die iets corrigerends hebben gezegd over de kwetsende tweets. ,,Ik ken dus niet de hele context van de appconversatie.”

Frustratie

Volgens de Rotterdamse politie reageerden de agenten in de appgroep cynisch op een spijtbetuiging van Bekir die in januari 2019 in de krant verscheen. De agenten zouden de cynische opmerkingen hebben geplaatst uit frustratie, bedoeld ‘aan het adres van de rechterlijke macht, die de spijtbetuiging mogelijk mee zou wegen in het bepalen van de volgens hen te lage strafmaat’, aldus de politie per mail. ‘De teksten die ze daarbij gebruikten zijn ongepast en kwetsend en zij beseffen nu ook dat dit anders gelezen en uitgelegd kan worden’.

In de zaak rond Humeyra is al veel misgegaan. De 16 jaar geworden scholiere had al vaak aangifte gedaan van stalking, voordat ze eind 2018 op school werd doodgeschoten door Bekir E., met wie zij een korte relatie had gehad. De familie is een procedure begonnen tegen de Staat. Bekir E. werd eind 2019 veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag en niet voor moord. Daarop is justitie in hoger beroep gegaan. Het Openbaar Ministerie had twintig jaar geëist voor moord. De zaak moet in hoger beroep nog behandeld worden.