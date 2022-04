Radiozender Arrow Bluesbox weigert Johan Derksen te laten vallen: ‘Dit is één grote farce’

Hij twijfelde geen seconde toen diverse radiozenders de samenwerking met Derksen besloten op te zeggen: ,,Ik heb hem direct een appje gestuurd. ‘Johan, wij gaan gewoon door’, schreef ik. Het is ronduit belachelijk wat er deze week allemaal is gebeurd. Het cancelen door een klein groepje, de media en radiozenders die er blind achteraan hollen. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Nu zijn we zover dat er een mooi programma van de buis is, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor goede Nederlandse muziek door iedereen wordt weggestuurd. Nou, door ons niet.”