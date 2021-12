Randstad doet aangifte tegen Van Lienden en zijn zakenpartners om mondkapjesdeal

Advocaat Peter Plasman doet de aangifte vandaag bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. De medewerkers van Randstad hielpen onder meer bij de logistieke, werving van mensen, het testen van mondkapjes en het opzetten van de IT-structuur. Hun salaris werd betaald door het uitzendconcern, dat er vanuit ging dat het ging om een stichting zonder winstoogmerk.



In mei dit jaar meldde Follow the Money dat de drie oprichters van de Hulptroepen meer dan 20 miljoen euro netto overhielden aan een mondkapjesdeal met de overheid. Eerder zei Van Lienden er geen winstoogmerk op na te houden. Ook de medewerkers van Randstad wisten hier niets van. Zelf hield Van Lienden er zo’n 9 miljoen euro aan over.



,,Wij zijn hier vanaf het begin bij betrokken geweest, omdat we dachten dat het een non-profitinitiatief was om de zorg van mondkapjes te voorzien’’, aldus Van der Herberg tegen Follow the Money. Volgens hem werkte iedereen mee in de overtuiging dat het zonder winstoogmerk was. ,,Je kunt je voorstellen dat het voor ons een schok was toen we er afgelopen mei achter kwamen dat er gewoon miljoenen zijn verdiend. Wij vinden dat het niet deugt. Dan moet je iets doen.’’