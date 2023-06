Rapper Akwasi geeft Anton de Kom-lezing in Verzetsmuseum

De lezing is vernoemd naar de Surinaamse antikoloniale schrijver en verzetsheld Anton de Kom (1898-1945). De Kom streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname en zat in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet tegen nazi-Duitsland. Hij overleed in 1945 in een concentratiekamp. Eerder deze maand bood minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra excuses aan voor het leed dat De Kom en zijn gezin is aangedaan.