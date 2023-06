Rapport: geen ‘onvrije cultuur’ of ‘misstanden’ aan UvA, klacht docent Buijs nergens op gestoeld

Hoe de wo­ke-discussie ontspoort aan de universi­teit: ‘Je bent een ziekelijke psychopaat!’

De ‘woke-discussie’ over gender is in Nederland oververhit. Wie een misstap maakt wordt gecanceld, doodsbedreigingen schieten over en weer. Maandag stonden de Universiteit van Amsterdam en een docent tegenover elkaar in de rechtbank. ,,Er heerst hier ideologisch extremisme.’’