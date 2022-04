Rapport over derde zelfmoord binnen undercoverdienst blijft geheim

NRC meldde zaterdag dat de bevindingen ernstiger zijn dan de minister in een brief suggereerde. Het departement en de politie zeggen dat de inhoud om privacyredenen niet openbaar wordt gemaakt.

Binnen DSO pleegde vorig jaar een derde agent zelfmoord. NRC heeft inzage gehad in de afscheidsbrief van deze agent, die in augustus vorig jaar zijn leven heeft beëindigd. De brief is gericht aan zijn toenmalige leidinggevende, Marjolein Smit. De 53-jarige agent, in de krant M. genoemd, zegt spijt te hebben dat hij bij DSO is gaan werken en legt een verband tussen de ‘verziekte werksfeer’ en zijn zelfgekozen dood.

Falend leiderschap

DSO is een speciale eenheid die zich onder meer bezighoudt met afgeschermde operaties, zoals werken onder dekmantel (undercoveroperaties) en getuigenbescherming. Over deze dienst zijn al diverse kritische rapporten opgesteld, die volgens de krant ‘falend leiderschap, pestgedrag, intimidatie op de werkvloer, een angstcultuur, en bovenal gebrek aan ingrijpen door de korpsleiding’ aantoonden.

NRC schrijft dat M. zijn werk bij deze dienst ervoer ‘als een hel’. In zijn afscheidsbrief legt hij de schuld deels bij psychische problemen waarmee hij kampte (depressie en posttraumatische stressstoornis), maar ook bij zijn leidinggevende Smit die zich niet om hem zou hebben bekommerd. ,,Helaas heb je in afgelopen vier, vijf maanden niet een keer contact met me gezocht om te vragen hoe het met me ging. Zelfs geen kaartje of iets van aandacht. Dat is tekenend voor jou (..) en de cultuur binnen de DSO.” De werksfeer was totaal verziekt, schrijft hij in zijn brief.

,,Ik kan de DSO niet volledig de schuld geven van mijn beslissing om eruit te stappen. Maar weet dat mijn periode bij de DSO verschrikkelijk was. De verziekte cultuur, hoe jullie achter mijn rug over mij spraken, de vriendjespolitiek, het over lijken gaan, wat een kut-organisatie”, citeert de krant uit de brief.

Smit is overigens in december vertrokken bij de DSO.