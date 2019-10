Rapport OVV: Vaten diesel veroorzaakten dramatische vonkenregen bij vreugdevuur op Scheveningen

De vonkenregen van het vreugdevuur in Scheveningen heeft zoveel schade kunnen aanrichten tijdens de afgelopen jaarwisseling, omdat de brand veel groter was dan normaal. De vuurstapel vloog in zijn geheel in brand omdat er tegen de afspraken in vaten met onder meer diesel in de stapel zaten verstopt.

Dat is de belangrijkste conclusie in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vreugdevuren tijdens oud en nieuw, dat vandaag is verschenen.

De brandstapels waren zowel in Duindorp als Scheveningen veel hoger dan de gemeente had gemeten. Niet 41 meter, zoals in de papieren stond die Krikke naar de raad stuurde, maar 48,66 meter hoog was de stapel in Duindorp. Scheveningen zou volgens de gemeente een stapel van 38 meter hebben gemaakt, dit blijkt bijna 46 meter te zijn, berekende de OVV.

Losse pallets

Omdat onderin de stapel losse pallets zaten die snel brandden, en er een harde wind stond, kon de vonkenregen ontstaan, schrijven de onderzoekers. Die zien dat er geen vergunning was verleend voor het evenement, en dat is in de toekomst een absolute voorwaarde om het feest veilig te kunnen maken.

De OVV constateert dat de brandweer en de afdeling Veiligheid van de gemeente het risico op vliegvuur niet goed op het netvlies hadden. ,,Dat is opmerkelijk, omdat een jaar eerder bleek dat noemenswaardig vliegvuur ontstond dat neerkwam op de boulevard.” Hierover schreef het AD zaterdag al in een reconstructie.

De brandweer en de gemeente hebben ‘een te beperkte taakopvatting’ gehad in de voorbereiding.

Afspraken

Afspraken over de veiligheid waren onduidelijk, stonden niet goed op papier en bovendien is het convenant waarop de afspraken zijn gebaseerd, nooit aan het nieuwe bestuur van de stichting die het vreugdevuur organiseert opgestuurd. ,,De gemeente deed welhaast zaken met een fictieve partij. De stichting was in de eerste plaats een papieren constructie voor het overleg met de gemeente.”

Burgemeester Krikke had voldoende mogelijkheid om in te grijpen toen de bouwers zich niet aan de afspraken hielden. Maar ze greep niet in. ,,Deze handelwijze werkte het overschrijden van grenzen in de hand, zeker in de context van de competitie tussen Scheveningen en Duindorp”, oordelen de onderzoekers.

De gemeente had al jaren eerder het ‘eigenaarschap van de vreugdevuren’ naar zich toe kunnen trekken, gezien de veiligheidsrisico’s, de onbetrouwbaarheid in het nakomen van gemaakte afspraken en de wettelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester zelf, aldus de OVV.

Risico's

De harde conclusie is dat de gemeente en de hulpdiensten de risico’s niet goed hebben ingeschat. Signalen over vliegvuur bij het vreugdevuur een jaar eerder werden niet opgepakt. Ook werd de veiligheid rondom het evenement niet goed gewaarborgd.

De vonkenregen kost de gemeente aan het vergoeden van schade maximaal één miljoen euro. Particulieren dienden claims in met een totale waarde van bijna 785.000 euro. Daarnaast was er tussen de 150.000 en 200.000 euro schade aan de openbare ruimte.

Reacties

De VVD laat in een eerste reactie weten blij te zijn met het rapport en hoopt dat de vreugdevuren doorgaan.

