Ratko Mladic hoort vonnis na jarenlang proces

Nabestaanden

Buiten bij het gebouw van het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag stonden vanochtend tientallen cameraploegen, schrijvende journalisten en fotografen van over de hele wereld. Ook zijn er veel nabestaanden en betrokkenen die de uitspraak bijwonen.



Veel mensen die vanuit de Balkan-regio naar Den Haag zijn gekomen, dragen spandoeken met teksten als 'Geen straffeloosheid voor oorlogsmisdadigers' en 'Wij gedenken de 8372 slachtoffers van de genocide'. Velen dragen ook portretten van slachtoffers bij zich. Een jonge vrouw uit Sarajevo, Lea Bajric, vertelt dat ze weliswaar een kind was toen de oorlog uitbrak, ,,maar ik heb nooit een kind kunnen zijn''. ,,De wereld heeft Bosnië destijds in de steek gelaten, en de wereld heeft er ook nog eens niets van geleerd. Kijk maar naar Syrië.''



Een moeder uit het dorp Ilijas, vlak ten noordwesten van Sarajevo, komt om te horen dat Mladic op alle punten schuldig wordt verklaard en de hoogste straf krijgt. De vrouw raakte destijds haar man en zeven familieleden kwijt. Die zijn nog steeds vermist, net als talloze andere inwoners van haar dorp.



Ratko Mladic zelf is ook aanwezig bij het vonnis.