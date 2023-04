Ratna Ibrahim (37) als laatste over de finish: 'Ik ben een krijger en geef nooit op’

Geboekt bij Booking? Let dan op: 'Dit was onherken­baar als cyberaan­val’

Je boekt een hotel via Booking.com en vervolgens vraagt de hotelmanager in een appje om je creditcardgegevens in te vullen. Alleen is het niet de hotelmanager die dit vraagt, maar een cybercrimineel die op geraffineerde wijze te werk gaat. Daan: ,,Ik ben 350 euro kwijt.”