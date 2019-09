Rechercheteam Deventer moordzaak erkent fouten, advocaat Louwes wil heropening

Maandag is het exact twintig jaar geleden dat weduwe Jacqueline Wittenberg (60) door wurging en vijf messteken in de borstkas om het leven kwam in haar woning. Twee maanden na de moord werd Ernest Louwes, die testamentair executeur was van de weduwe, opgepakt. In eerste instantie werd hij vrijgesproken, maar uiteindelijk is hij toch veroordeeld tot 12 jaar cel op basis van nieuw opgedoken dna dat was gevonden op de blouse van het slachtoffer. Volgens zijn advocaat en een groep sympathisanten heeft Louwes altijd onterecht vastgezeten.

Rechercheleider Jaap Visscher en rechercheur Ab Wormgoor reageren morgen in een speciale bijlage in dagblad De Stentor voor het eerst op alle kritiek op het politieonderzoek naar de spraakmakende moord. ,,Er zijn fouten gemaakt”, erkent Visscher, de rechercheur die de leiding had. ,,Je hebt nu eenmaal toprechercheurs en mindere goden. We zouden het nu heel anders hebben aangepakt.”

Advocaat-generaal Diederik Aben - die namens de Hoge Raad onderzoek doet naar mogelijke heropening van de moordzaak - verklaart dat de schouwarts destijds is weggestuurd op de plaats delict. Daardoor is het exacte tijdstip van de moord nooit vast komen te zijn. Het precieze tijdstip is relevant, omdat de veroordeelde Ernest Louwes geen alibi had voor de donderdagavond, maar wel voor de vrijdag.

Volledig scherm Advocaat Geert Jan Knoops (L) en client Ernest Louwes (midden). © ANP

Aben spreekt ook van ‘geblunder’ door de politie: ,,Er is geblunderd en er was onwil, maar het is niet mijn taak om de politie terecht te wijzen.”

De advocaat van Louwes, Geert-Jan Knoops, heeft het ‘gerommel met bewijs’ eerder al overhandigd aan de Hoge Raad. Knoops laat desgevraagd weten dat hij inmiddels voldoende aanleiding ziet om een officieel verzoek in te dienen om de zaak te heropenen.

Knoops, maar ook opiniepeiler Maurice de Hond, houden vol dat de rechercheurs destijds in een tunnelvisie zaten. Ab Wormgoor, lid van het Recherchebijstandsteam Overijssel, ontkent dat ten stelligste. ,,Nee, er was géén tunnelvisie. We hebben andere opties onderzocht en uitgesloten, Louwes bleef over.” De rechercheurs blijven er van overtuigd dat met Louwes de juiste dader is veroordeeld.

Herziening

Het onderzoek naar eventuele herziening in de Deventer moordzaak is nog volop aan de gang. Een coldcaseteam uit Amsterdam buigt zich op dit moment over het dna-bewijs tegen Louwes. Eerder kwam naar buiten dat een externe Engelse dna-deskundige al had geconcludeerd dat de sporen van Louwes op de blouse van Wittenberg daar zeer waarschijnlijk met geweld op zijn gekomen, zoals het NFI al eerder beweerde.