Rechtbank duikt in periode voor vergismoord Djordy Latumahina

De 31-jarige dj stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn vriendin raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd. Het schietincident had plaats in een parkeergarage in Amsterdam-West. Vermoedelijk hadden de twee schutters het voorzien op een ander doelwit, dat in hetzelfde appartementencomplex woonde en in eenzelfde soort auto reed als Latumahina.