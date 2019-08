Rechtbank geeft vader die IQ-test voor dochter eiste geen gelijk

Volgens de voorzieningenrechter heeft de vader bovendien niet kunnen aantonen dat de school expliciet had toegezegd om de test af te nemen. Het gaat om een 12-jarige leerlinge van basisschool De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk. De schoolresultaten van het meisje zijn sinds de scheiding van haar ouders achtergebleven. Ze kreeg van haar school het advies vmbo-basis/kader. Haar vader wilde met de resultaten van een IQ-test in de hand tot een nieuw schooladvies komen.

Bij de rechter eiste de vader ook afgifte van diverse stukken over de schoolresultaten en het definitieve schooladvies. Ook deze vordering is door de rechtbank afgewezen. Volgens de school is een kopie van het definitieve eindadvies via het ouderportaal naar de vader verstuurd en is hij in het bezit van het voorlopige advies dat in groep 7 is opgesteld.

De school heeft aangevoerd dat de vader beschikt over het complete schooldossier tot en met mei 2019 en dat, wanneer de vader inzage had willen krijgen in het schooldossier na mei 2019, hij daarom had kunnen vragen.

Beroering

De aankondiging van de rechtszaak leidde tot de nodige beroering. Onderwijsorganisaties zien de zaak als een voorbeeld van een zorgwekkende trend. ,,Ouders gaan steeds vaker op de stoel zitten van de leraar. Het kind is hier de dupe van”, zei Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb) bijvoorbeeld.

De vader van het 12-jarige meisje meent juist in het belang van zijn dochter te handelen, vertelde hij. Ze kreeg van haar basisschool een vmbo-advies. ,,Stel dat ze qua intelligentie op havo-niveau kan presteren, dan is dat advies niet in het belang van mijn kind. Dat zou andersom ook zo zijn.”