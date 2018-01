Rechtbank laat ex-tbs'er weglopen na Budelse gijzeling

UpdateTegen de zin van het Openbaar Ministerie mag ze ex tbs-patient John van T. (48) niet laten oppakken. Deze liep vanochtend weg uit een rechtszaak, vlak voordat er een nieuwe tbs-eis zou komen. Hij zat eerder 24 jaar in behandeling na een moord. Nu moest hij voorkomen voor gijzelen van twee mensen, vorig jaar, in Budel. Deze slachtoffers worden inmiddels beveiligd.

Het voorarrest van de man was tot diens vonnis geschorst; hij kon gaan en staan waar hij wilde. Toen hij vanochtend halverwege de zitting wegliep, vroeg officier van justitie Mart de Bruijn of die schorsing onmiddellijk kon worden opgeheven. ,,Mijn tbs-eis is ter bescherming van de maatschappij, deze vraag ook”, zei hij. Nog voordat de rechters zich over het verzoek konden buigen, bleek Van T. al weg te zijn. Even later wees de rechtbank het schorsingsverzoek af; ze zag geen aanwijzingen voor gevaar.

Moord

Van T. is een bekende naam bij justitie. Op zijn 19de maakte hij met 72 messteken een eind aan het leven van iemand die een hond van hem zou hebben geslagen. Na zes jaar cel startte zijn tbs-behandeling. Een paar keer haalde hij het nieuws door te ontsnappen. Spectaculair was zijn ontsnapping uit de Mesdagkliniek in 1997. Hij zat toen met een levensgevaarlijke Duitse misdadiger opgesloten. Die had een verhouding met een personeelslid. Met haar hulp kon het tweetal via buizen van de airco naar buiten komen.

Van T. stond nu voor de rechter doordat hij vorig jaar een broer en zus op leeftijd een paar uur zou hebben gegijzeld in een boerderij die hij van hen huurde. Het had een paradijsje moeten worden: genoeg ruimte voor een dochter met beperkingen en vooral voor paarden en zwerfhonden. Na een paar maanden begonnen verontrustende verhalen de ronde te doen. Niet alleen stond er giftig Jacobskruid op het terrein, ook was er ‘een man’ in de buurt die op de boerderij geiten en varkens zou hebben verkracht.

Bedreigingen

John van T. maakte een afspraak met de verhuurster en haar broer om een en ander uit te praten. Hij wilde zijn huur en borg terug. Van T. filmde de ontmoeting zelf, zodat toezeggingen rechtsgeldig zouden zijn. De camera’s legden forse bedreigingen vast. ,,Ik snijd ter plekke je strot door”, ,,We sterven hier met z’n drieën”, ,,Ga zitten of ik breek je nek”, ,,Als je nu naar buiten gaat vreten m’n honden je op”, ,,Als je nog een keer lacht, gaat je neus eraf” en ,,Ik denk erover om je met ducttape in de kruipruimte te gooien en te stralen.”

Op de beelden is te zien dat de bezoekers worden tegengehouden wanneer ze (herhaaldelijk) proberen te vertrekken. Nadat Van T. de twee uiteindelijk toch had laten gaan, sloegen ze direct alarm. De politie stuurde er, gezien het verleden van Van T., meteen een arrestatieteam op af. Vanuit een helikopter werd de actie gecoördineerd.

Tranen

Branie was vandaag ver te zoeken in de rechtszaal. Regelmatig schoot John van T. vol. Het was allemaal niet de bedoeling geweest, het was vreselijk uit de hand gelopen en het speet hem verschrikkelijk. Had de verhuurder eerlijk verteld wat er speelde, dan had hij de boerderij niet gehuurd en was er niks gebeurd. Na de lange tbs-opname had hij zijn leven een andere wending gegeven. ,,Vroeger nam ik alleen, nu geef ik alles.”

De woorden kwamen er moeilijk uit, niet alleen door het snikken maar ook door een recentelijke zware hersenbloeding. Justitie betwijfelt het verhaal over de hersenbloeding. Eerder zei Van T. dat hij longkanker had, maar volgens de artsen is inmiddels genezen. Zelf gelooft hij dat niet.

Zijn advocaat Job Knoester, die hem al twintig jaar kent, zag Van T. het steeds moeilijker krijgen. De pleiter wilde ‘de te verwachten emoties bij de strafeis’ voor zijn en waarschuwde dat er een nieuwe tbs-eis in de koker zat. Van T. wilde de eis niet aanhoren en vertrok.

Bizar

De officier eiste drie jaar cel, met daarna opnieuw tbs. Psychologen en psychiaters zeiden geen echte stoornissen te zien, maar dat kon er bij de officier niet in. Advocaat Job Knoester vindt het bizar dat een uitbehandelde, genezen verklaarde man die met vlag en wimpel door onderzoek heen komt en gewoon toerekeningsvatbaar is, de dwangverpleging weer in zou moeten. En dat terwijl hij zware lichamelijke aandoeningen heeft.