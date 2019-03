Rechtbank laat verdachte van moord in Blerick niet lopen

OM: Verbod Hells Angels enige optie

16:15 Het Openbaar Ministerie is en blijft bij het verzoek om motorclub Hells Angels te laten verbieden. ,,Hoe kunnen wij als overheid van politiemensen vragen dat ze de straat op gaan ter bescherming van de maatschappij en tegelijkertijd een club laten bestaan die geweld tegen agenten toestaat en zelfs verheerlijkt”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Utrecht tijdens de derde zittingsdag in deze zaak.