Rechtbank stuurt in cel mishandelde moordverdachte uit Almere terug naar cel

Video Jos de G. krijgt 12 jaar cel voor verkrach­ting én doodslag Nicole van den Hurk

17:00 Jos de G. (51) is vanmiddag door het Gerechtshof in Den Bosch schuldig bevonden aan verkrachting én doodslag van Nicole van den Hurk in 1995. Hij gaat voor twaalf jaar de cel in. Tot het laatste moment was onduidelijk wat het Hof zou gaan beslissen in een van de meest geruchtmakende Brabantse levensdelicten ooit.