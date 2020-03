Rechtbanken vanaf dinsdag dicht, alleen urgente zaken gaan door

Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden. Urgent zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleiding of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Publiek is hier niet welkom.

,,Wij proberen om zoveel mogelijk rechtszaken door te laten gaan”, vertelt woordvoerder Freek Vlemmix van de Rechtspraak. ,,Dus uitspraken waar een straf wordt opgelegd kunnen in principe doorgaan, maar met veel maatregelen. Publiek is niet welkom en er mag maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Inhoudelijke behandelingen worden wel uitgesteld. Bij belangrijke zaken bekijken we de mogelijkheid om uitspraken te livestreamen.



Waar mogelijk zullen de urgente zaken plaatsvinden met gebruikmaking van een telefonische- of videoverbinding. Als het toch noodzakelijk is dat mensen fysiek aanwezig zijn in de rechtszaal, zullen daar passende maatregelen voor worden getroffen. Zo mogen alleen procespartijen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zittingszaal.

Rechtszaak tramschutter gaat door

De uitspraak tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis, de man die op 18 maart vorig jaar een aanslag pleegde op een tram op het 24 Oktoberplein, gaat vrijdag gewoon door. Dat laat een woordvoerder van de rechtbank weten ,,Hoe dat zal gaan en wie er bij mogen zijn, is nog niet bekend”, meldt de woordvoerder. ,,Daar communiceren we later over.”



Ook de rechtszaak rond drievoudig moordverdachte Thijs H. gaat door, volgens een woordvoerder van de Rechtbank Limburg. De niet-inhoudelijke zaak gaat door volgens de al eerder gemaakte planning, aldus de woordvoerster. Volgens haar kan publiek beperkt tot de rechtbank worden toegelaten, maar publiek en pers mogen niet in de zittingzaal plaatsnemen. In de rechtszaal zelf mogen alleen de verdachte en zijn advocaat, de rechters, de officieren van justitie, de nabestaanden en de parketpolitie plaatsnemen, evenals een cameraman wiens beelden door alle media kunnen worden ingehuurd. De pers kan de zitting vanuit een aparte ruimte achter glas volgen. Er is een extra zittingszaal vrijgemaakt van waaruit het publiek de zaak op beeldschermen kan volgen. Advocaat Serge Weening liet zondagavond weten dat zijn cliënt Thijs H. maandag niet naar de rechtbank komt.