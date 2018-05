Rechter: 100 euro boete per dag als autistisch meisje op school verschijnt

Video Vrouw overleden na spoedbeval­ling in bakkerij Hulst, toestand baby zorgelijk

17:24 De zwangere vrouw die maandag een hartstilstand kreeg in een bakkerij in Hulst en ter plekke beviel van een baby, is overleden. Dat heeft de familie aan de politie laten weten. Het kindje ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.