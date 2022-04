Rechter: bedrijf mag water afsluiten bij gezin met kind als rekening niet is betaald

Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten hadden waterbedrijven Dunea en PWN voor de rechter gedaagd omdat zij gezinnen met kinderen van drinkwater afsluiten wanneer de waterrekening niet betaald is. Ook de Nederlandse staat werd gedaagd omdat de rechten van de kinderen niet worden beschermd.

De organisaties noemen afsluiting in strijd met de rechten van minderjarige kinderen, maar daar is de rechtbank het niet mee eens. Er is een regeling dat huishoudens die niet betalen pas na een aantal aanmaningen en melding bij schuldhulpverlenende instanties mogen worden afgesloten van het water. Daarbij wordt dan ook nog een noodvoorziening voor een paar dagen verstrekt.

Verantwoordelijkheid

De eerste verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen ligt bij de ouders of verzorgers, aldus de rechtbank. ,,Het is dan ook in de eerste plaats aan hen om een regeling te treffen als zij de rekening niet kunnen betalen, zodat de toegang tot drinkwater wordt voortgezet of hersteld.” De rechtbank benadrukt wel dat het in een bepaald geval anders kan liggen, maar daar draaide het in deze zaak niet om.