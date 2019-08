Rechter blijft erbij: media niet welkom bij bezoek Brunssummerheide zaak-Nicky

,,Ik kan niet op de stoel van de strafrechter in Limburg gaan zitten”, zei de rechter in Den Haag. De rechtbank in Limburg maakt een eigen autonome afweging. Wel zei de Haagse rechter dat een ‘bescheiden aanwezigheid’ van journalisten had gekund: ,,Nu nabestaanden en de verdachte ook voor aanwezigheid van de pers pleiten kun je de vraag stellen of er niet een beperkte uitzondering op de beslotenheid gemaakt had kunnen worden.” Daarom zoeken de media-organisaties opnieuw contact met de rechtbank in Limburg, zei hun advocaat Christiaan Alberdingk Thijm. ,,Dèze rechter zegt dat het mogelijk is om hier anders over te denken, dat is een duidelijke vingerwijziging. Dus we gaan de rechtbank opnieuw benaderen, zodat de journalisten alsnog toegelaten worden.”