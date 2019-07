Rechter die Holleeder opsloot: Het was mijn derde keer levenslang

We spreken elkaar in een kamer in een van de oude, monumentale torens van de Amsterdamse rechtbank. Voor Frank Wieland komt een tijdperk ten einde. Veertig jaar recht, als advocaat en, vooral, als vooraanstaand rechter, zitten er op.



U gaat de geschiedenis in als de voorzitter van de rechtbank die Willem Holleeder voor altijd opsloot. Was uw laatste en bekendste zaak eigenlijk de speciaalste uit uw loopbaan?

,,Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Bijzonder was het wat betreft de duur, het aantal zittingen en de zwaarte van de beschuldiging, maar er zijn natuurlijk meer zaken die je bijblijven…”



Zoals?



,,Eén zaak waaraan ik de afgelopen dagen veel moest denken, ook omdat we kwamen te spreken over slachtoffers, draaide om een moeder die als slachtoffer op de zitting sprak. Vier militairen hadden een ongeval gehad in een auto. Haar 21-jarige zoon was overleden. Ze beschreef zakelijk en afstandelijk wat de dood van haar zoon voor haar betekende. Haar man was al eerder overleden. Het enige dat ze nog had, was haar zoon. Ze was lerares, had een Surinaamse achtergrond en wilde terugkeren, maar dat kon niet want haar zoon was hier begraven. Dat is me altijd bijgebleven als iets ongelooflijk tragisch.”



,,Dingen die je bijblijven, kunnen ook uit zaken komen waarin je in anderhalf uur vonnis hebt gewezen. Een zaak kan klein zijn, maar de impact groot. Je kunt je vereenzelvigen met een verdachte, of een getuige. Vaak met jonge mensen. Mensen die studeren en bij wie veel op het spel staat. Er hoeft maar een onderdeel te zijn in iemands persoon dat je herkent waardoor je een gevoel van verbinding krijgt.”