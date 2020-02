Rechter geeft levenslang gestrafte Koetsiertje-moordenaar iets meer vrijheid

Het toezicht op de levenslang gestrafte Cevdet Yilmaz moet omlaag. De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de Nederlandse Staat ervoor moet zorgen dat Yilmaz zich niet meer elke twee weken bij de Van der Hoeven-kliniek hoeft te melden. Yilmaz heeft al enkele jaren permanent verlof, maar staat nog wel onder toezicht en mag niet vrij Nederland in- en uitreizen.

Cevdet Yilmaz werd in 1983 veroordeeld tot levenslang omdat hij na een ruzie zes mensen had doodgeschoten in het Delftse café 't Koetsiertje. Sinds een aantal jaar strijdt hij om gratie. Vorige week diende het dertiende kort geding daarover, om minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) opnieuw te dwingen hem gratie te verlenen. Tot nu toe werden Yilmaz’ gratieverzoeken steeds afgewezen.

Via de rechter hoopt hij af te dwingen dat de minister opnieuw over zijn gratieverzoek moet nadenken. Omdat er ondertussen nog andere beroepsprocedures lopen over eerdere afwijzingen, stelt de voorzieningenrechter deze beslissing uit tot later. Wanneer precies is onbekend.

Maar ondertussen oordeelt de rechter nu wel dat het toezicht op Yilmaz verminderd kan worden. Officieel is Yilmaz nog steeds in behandeling bij de kliniek, maar feitelijk is hij allang uitbehandeld. Bovendien had de minister in een vorige afwijzing van het gratieverzoek wel gezegd dat ‘verder uitvoering van de levenslange straf geen doel meer dient'. Toch krijgt Yilmaz nog geen gratie (dat vindt de minister een te grote schok voor de nabestaanden), maar de rechter vindt wel dat het toezicht van de kliniek dan verminderd kan worden.

De rechter oordeelt dat de Staat in overleg moet met de kliniek en dat binnen drie weken nieuwe afspraken over verminderd toezicht moeten zijn gemaakt. Het verbod op reizen naar het buitenland - wat Yilmaz ook van tafel wilde - blijft wel van kracht.

Europese Hof

Cevdet Yilmaz procedeert al jaren tegen de Staat. Hij weet zich gesteund door het Europese Hof dat vindt dat gratie mogelijk moet zijn, door rechters die al eerder oordeelden dat hij er recht op heeft en inmiddels ook door de Nationale Ombudsman. Pech voor Yilmaz: de minister voelt zich gesteund door het merendeel van ‘het volk’ dat het prima vindt dat iemand die zes mensen vermoordde, de rest van zijn leven gestraft wordt.

Yilmaz werd veroordeeld in een tijd dat in Nederland nog met enige regelmaat gratie werd verleend. In 2004 zei toenmalig minister Donner dat levenslang voortaan betekent dat je echt tot aan je dood in de cel blijft. Yilmaz voert zijn procedures tegen de achtergrond dat hij al jaren vóór dat ‘nieuwe regime’ is veroordeeld en dat zijn straf in 2004 dus eigenlijk ‘verzwaard’ werd toen de hoop op gratie verdween. De Staat verdedigt zich steeds met het argument dat de schok voor de nabestaanden te groot is bij gratie en dat gratie een gunst is en geen recht.