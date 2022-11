Rechter: Gelderland mag voorlopig niet op wolf schieten met paintballgeweer

De provincie had bevestigd dat handhavers al met paintballgeweren op pad zijn en dat zij de ontheffing die eerder is verleend zullen gebruiken als zij de wolf treffen, maar de rechtbank steekt hier in afwachting van de behandeling van de zaak volgende week een stokje voor.

Handhavers mogen sinds eind oktober op wolven schieten met de paintballgeweren om hen af te schrikken, legt de rechtbank uit. Hiervoor is door de Gedeputeerde Staten van de provincie een speciale ontheffing verleend. De Faunabescherming heeft hierop de voorzieningenrechter gevraagd om deze ontheffing te schorsen totdat hun bezwaar is bekeken.

De rechter wijst erop dat een paintballgeweer niet eerder is ingezet tegen wolven en tot ernstige verwondingen bij de dieren kan leiden. ,,Dit maakt de zaak zo spoedeisend dat de voorzieningenrechter direct een beslissing moest nemen, een zogenoemde ordemaatregel. De ontheffing mag nu niet worden gebruikt en er kan dus niet met paintballgeweren op de wolf geschoten worden.’’

Dit besluit geldt totdat de voorzieningenrechter zich verder inhoudelijk over de kwestie kan buigen. Dat gebeurt op 23 november.

Te dicht in de buurt

De handhavers wilden een paintballgeweer gebruiken om een te tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe af te schrikken. De politie moest daar toestemming voor geven, omdat een paintballgeweer een wapen is. Wanneer de handhavers gaan schieten op de wolf zou afhangen van het moment dat het dier zich dicht in de buurt van mensen vertoont, aldus een woordvoerder van de provincie eerder.

De provinciale handhavers hebben de situatie in het park de laatste week al scherp in de gaten gehouden. Ook hebben zij geprobeerd om de wolf ‘op andere manieren’ te laten schrikken. De parkdirectie had handhavers ingezet om te voorkomen dat bezoekers parkeren op de plek waar de wolf in het verleden is opgedoken. Ook wordt er extra opgelet dat mensen zich aan de parkregels houden, zoals op de paden blijven en wild niet verstoren zegt de provincie.

Op beeld gezet

De wolf in het nationale park is te tam geworden en mijdt mensen niet meer. Het roofdier is meer dan eens door bezoekers op beeld gezet in een vrij druk gedeelte van het park. De provincie Gelderland besloot in oktober na advies van deskundigen om het dier met verfballetjes te laten schrikken.

Natuurorganisaties en wolvenkenners zeggen dat dat onmiddellijk moet gebeuren omdat de situatie ‘acuut en gevaarlijk’ is. Zij stellen ook dat verjagen snel succes moet hebben, anders moet de wolf verwijderd worden uit het park. Dat kan betekenen dat het dier wordt gedood.