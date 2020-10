Rechter: Horeca moet deuren dichthouden

Eigenaar Michael Meeuwisse van de Haagse bodega De Posthoorn spande het kort geding aan omdat hij niets meer snapte van het coronabeleid en zo snel mogelijk open wilde. Zo’n zestig uitbaters steunden zijn initiatief, onder wie Maarten Hamel van het Brabantse restaurant ‘t Geheim van Bergen. Hij is teleurgesteld in de uitspraak. ,,Dit is een domper. We hadden iets ander gewild, maar hopen in elk geval dat het signaal aankomt in politiek Den Haag. Dit kan zo niet verder. We mogen geen boterham verdienen, maar er komt geen hulp. Steunpakketten laten op zich wachten en zijn ontoereikend. We hebben ons constant aan alle regels gehouden, maar het voelt nu alsof we gestraft worden.“

Het kabinet maakte vorige week dinsdag een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak van het coronavirus terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk.

Klappen

De ondernemers hebben het gevoel dat de horeca de grootste klappen moet opvangen om het oplopend aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. En dat terwijl het Outbreak Management Team in hun advies van vorige week ruimte liet om onder strenge voorwaarden restaurants open te houden. Ze vinden ook niet eerlijk dat zij moeten sluiten, terwijl volgens hen het aantal besmettingen dat gerelateerd is aan de horeca reuze meevalt.

De Staat betoogde vanmorgen in het kort geding dat er geen andere mogelijkheid is dan ook de horeca te sluiten. Het aantal contacten en reisbewegingen van mensen moet naar beneden en de horeca speelt daar een belangrijke rol in. ,,We bevinden ons middenin de tweede golf, vooralsnog zwelt die nog aan in plaats van dat deze afzwakt”, aldus de landsadvocaat. Er is ‘zonder meer’ sprake van ingrijpende maatregelen, gaf hij toe. ,,Maar we zitten nu in een uitzonderlijke positie.”

Afgelopen vrijdag gaf een rechter in Berlijn elf restaurants wel gelijk in een kort geding. Inzet van die zaak was de opgelegde sluitingstijd van restaurants om 23.00 uur. De rechter zei dat de Duitse gezondheidsautoriteiten van het Robert Koch Instituut met hun statistieken hebben aangetoond dat sluiting op een bepaalde tijd geen extra voordeel oplevert naast de reeds ingevoerde beperkingen, zoals bijvoorbeeld hygiënische maatregelen of maximale aantallen klanten.

