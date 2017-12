Rechter houdt moordverdachte Sjonny W. langer in de cel

De 45-jarige Sjonny W., die wordt verdacht van de moord op drie prostituees, blijft langer in de cel. Volgens de rechtbank in Amsterdam is er in de zaken Sabrina Oosterbeek en Mirela Mos voldoende reden hem vast te houden.

Hoewel er voor de moord op Monique Roossien 'stevige verdenkingen' zijn, is voor de rechtbank nog te veel onduidelijk om de voorlopige hechtenis in deze zaak in stand te laten.



Het Openbaar Ministerie (OM) houdt W. verantwoordelijk voor de dood van Oosterbeek, die sinds maart van dit jaar vermist is. Het OM vermoedt dat ze niet meer leeft. W. zou de laatste zijn geweest die contact met haar heeft gehad en hij is gezien met haar fiets.

Coldcaseteam

Volledig scherm Sabrina Oosterbeek is nog altijd niet gevonden. © opsporing verzocht Ook zou hij de Roemeense Mirela Mos hebben vermoord in 2004 en onlangs werd duidelijk dat het OM hem ook verdenkt van de dood van Monique Roossien in 2003. Het coldcaseteam dat de nooit opgeloste moorden op Mos en Roossien onderzoekt, stuitte onlangs op een bizarre ontdekking.



Het rechercheteam had twee zandkorrels laten onderzoeken die na de dood van Mos waren aangetroffen in haar auto. In het laboratorium bleek dat op de zandkorrels minuscule hoeveelheden bloed zaten. Dat bloed bleek na onderzoek niet van Mos of van een potentiële dader te zijn, maar van de 26-jarige Roossien, die vijftien maanden eerder vermoord was gevonden bij de Uitdammerdijk.

Seksueel contact

De advocaat van W. vroeg de rechtbank vandaag de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Volgens hem ontbreekt in alle zaken het bewijs. ,,De enige overeenkomst is dat hij met alle drie seksueel contact heeft gehad. Meer is er niet'', zei hij. ,,Deze drie totaal verschillende zaken worden op een kunstmatige manier aan elkaar verbonden.''

De rechtbank was het met hem eens dat er nog te veel vragen zijn over hoe dat DNA-materiaal van Roossien in de auto is gekomen en wat de aard ervan is.

De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat bevestigde eerdere berichten dat hij in de gevangenis een zelfmoordpoging heeft gedaan. ,,Een wanhoopsdaad'', zei de raadsman, die volgens hem mede het gevolg is van de manier waarop W. in de media is neergezet als 'seriemoordenaar'.

Joviale man

W., een huisschilder uit Amsterdam-Zuidoost, wordt door bekenden van hem als een joviale man omschreven. Hij had veelvuldig contact met verslaafde prostituees en beleefde met hen van drank en drugs doortrokken nachten.