Rechter houdt opmars Engels op Universiteit Twente voorlopig niet tegen

De zaak tegen de universiteiten van Twente en Maastricht en de Onderwijsinspectie was aangespannen door de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) om de opmars van Engels in het hoger onderwijs tot staan te brengen.

Psychologie

De twee universiteiten overtreden volgens BON de wet omdat ze 'zonder geldige reden' opleidingen in het Engels aanbieden. Daarbij gold de bacheloropleiding Psychologie als testcase. In de wet staat uitdrukkelijk dat onderwijsinstellingen de Nederlandse taalvaardigheden van studenten moeten bevorderen, beweert BON.

Debat

Volgens de rechtbank Midden-Nederland hebben de universiteiten voldoende duidelijk gemaakt waarom ervoor is gekozen om de studie Psychologie in het Engels aan te bieden. BON heeft zich in de zaak te veel gericht op het algemeen belang van onderwijs in het Nederland, maar kon niet hard maken waarom juist bij de studie Psychologie de wet zou zijn overtreden. Een debat over ‘verengelsing’ van het onderwijs is geen zaak voor de rechtbank, vindt de voorzieningenrechter.