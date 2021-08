Rechter in kort geding: Dier&Recht-campagne tegen zuivel moet stoppen

Dier&Recht moet de campagneposters binnen 48 uur verwijderen uit de zeven steden waar de campagne nog loopt. Ook moet de organisatie binnen vier uur de campagne stoppen op de eigen website. Als dat niet gebeurt, geldt een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

De zaak werd aangespannen door Agractie. Die groepering noemt de campagne van Dier&Recht ‘stuitend en shockerend’ en vindt dat sprake is van smaad en laster. ,,Voor de agrarische sector is deze campagne werkelijk weerzinwekkend”, zei de advocaat van Agractie bij aanvang van het kort geding.

Ernstig dierenleed

Vooral een campagnebeeld van een pasgeboren kalf in een kruiwagen in combinatie met de tekst dat een pasgeboren kalf direct ernstig dierenleed ondergaat als die bij de moederkoe wordt weggehaald, noemen de advocaten een ernstige en onterechte beschuldiging. Zij stellen dat het scheiden van koe en kalf direct na de geboorte juist zorgt voor meer dierenwelzijn en minder ziektes en ongelukken in de stal.