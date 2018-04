Rechter: OM mag accountants van KPMG niet vervolgen om fraude Ballast Nedam

Brandbrief om Lelystad Airport: Naar échte milieuscha­de is niet gekeken

11:11 De berekening van de klimaatschade door de uitbreiding van Lelystad en Schiphol is onvolledig. Daardoor is het niet duidelijk welk gezondheidsrisico's omwonenden gaan lopen. Dat stellen 26 ondertekenaars vandaag in een brandbrief aan het kabinet.