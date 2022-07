Rechter ontslaat Sywert van Lienden bij eigen mondkapjesstichting

Sywert van Lienden wordt per direct ontslagen als bestuurder van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag besloten. Ook zijn zakenpartner Bernd Damme is ontslagen. De rechtbank stelt dat de twee werkten in strijd met hun eigen statuten, en is bang dat ze de onderzoeken naar de schimmige mondkapjesdeals beïnvloeden.

Het Openbaar Ministerie vroeg in de civiele procedure om hun ontslag omdat justitie denkt dat zij klanten vanuit de mondkapjesstichting hebben doorgesluisd naar een commerciële bv. Hiermee verdienden zij miljoenen. Dat terwijl ze eerder aangaven zonder winstoogmerk te werken. Dat laatste wordt vooral Van Lienden aangerekend, omdat hij veel in de media te zien was en daarbij steeds zei ‘om niet’ te werken.

Van Lienden mag, net als zijn eveneens ontslagen kompaan Bernd Damme, de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden, meldt de rechtbank. De derde bestuurder, Camille van Gestel, is eerder al uit zichzelf opgestapt. De drie bestuurders sloten tijdens het begin van de coronacrisis in 2020 mondkapjesdeals ter waarde van 100 miljoen euro met het ministerie van Volksgezondheid, de drie bestuurders verdienden er samen 20 miljoen euro aan.

Conflicterende belangen

Volgens de rechtbank hebben de bestuurders niet goed nagedacht over het feit dat de oprichting van een commerciële bv in strijd is met de belangen van een stichting zonder winstoogmerk. Door bij iedere bestelling zelf de afweging te maken of de koop moest worden gesloten via de stichting of het winstgevende bedrijf, lieten de bestuurders het tegenstrijdige belang ook voortbestaan.

Nadat de Volkskrant schreef over de zaak, hielden Van Lienden en zijn kompanen hun mond. Volgens hen mochten ze niets zeggen omdat er afspraken waren met het ministerie van Volksgezondheid. Maar daar zijn na onderzoek geen bewijzen van gebleken, zegt de rechtbank nu. ‘Door hun eigen toedoen zijn ze betrokken geraakt in een grote maatschappelijke controverse’.

Pas na media-aandacht duidelijkheid

De Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) en het bedrijf Relief Goods Alliance bv (RGA) leken qua naam zo erg op elkaar, dat er verwarring ontstond bij mensen die met Van Lienden in zee gingen. In presentaties werd vrijwel alleen gecommuniceerd dat ze te maken hadden met de stichting, terwijl in werkelijkheid zaken werden gedaan via de bv RGA. ‘Pas nadat in de media aandacht was besteed aan de betrokkenheid van RGA bij de mondkapjesdeal en aan de dubbelrol die de bestuurders van SHA daarbij hadden gespeeld, hebben ze daarover meer duidelijkheid verschaft’, zo neemt de rechtbank de bestuurders kwalijk.

Hoewel de onderzoeken naar de schimmige mondkapjesdeals nog lopen, vindt de rechter het niet goed als Van Lienden en Damme aanblijven als bestuurders. Ook al werken ze naar eigen zeggen volledig mee aan de onderzoeken, vertrouwt de rechtbank er niet op dat ze volledig openheid van zaken geven. Daarvoor hebben ze zelf te veel belang bij de uitkomst van de onderzoeken.

Quote Rechtbank heeft wel gehoord, maar niet geluisterd. Han Jahae, Advocaat van Van Lienden

De advocaat van Van Lienden, Han Jahae, noemt de uitspraak ‘teleurstellend'. Er wordt “serieus nagedacht” over een hoger beroep. Volgens Jahae is 80 procent van het verweer van de verdediging door de rechtbank “buiten beschouwing” gelaten. Ook is er tot hun teleurstelling niet gewacht op het rapport van onderzoeksbureau Deloitte, dat onderzoek doet naar de omstreden mondkapjesdeal. “Ik ben ervan overtuigd dat de uitkomst dan anders was geweest”, aldus de advocaat.

Volgens Jahae staan er in het vonnis “feitelijke constateringen die niet juist zijn”. Hij merkt hierbij ook op dat Van Lienden en Damme eerder dit jaar al geschorst waren door de rechtbank zonder dat zij gehoord werden. Zij deden vorige maand voor het eerst hun verhaal bij de rechtbank. “Dan hoor je ze wel, maar wil je niet naar ze luisteren.”

Strafrechtelijk onderzoek

Er lopen nog verschillende onderzoeken naar de omstreden mondkapjesdeal. Het Openbaar Ministerie is een stafrechtelijk onderzoek begonnen nadat uitzendbureau Randstad aangifte van oplichting had gedaan tegen de bestuurders van SHA. Het uitzendbureau was in de veronderstelling dat het (gratis) personeel leverde voor een stichting zonder winstoogmerk. Van Lienden en zijn twee medebestuurders werden in februari opgepakt en verhoord, ze kwamen na enkele dagen weer vrij.

Ook loopt er nog een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Consultancybureau Deloitte kijkt daarin naar de rol van het ministerie bij de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. Het verschijnen van hun rapport is onlangs weer uitgesteld, het komt nu pas na de zomer. Het onderzoek heeft inmiddels al 4,5 miljoen euro gekost.

Eerder deze week bleek dat het ministerie van VWS weigert om in te gaan op een uitspraak van de rechtbank in een procedure die is aangespannen door de Volkskrant. Die krant vroeg met een zogenoemde Woo-procdeure om vrijgave van een serie app-berichten tussen hoge ambtenaren en Van Lienden. Het ministerie weigert dat en legt daarmee ook een rechterlijke uitspraak naast zich neer. Ook een dwangsom van 15.000 euro bracht VWS niet tot een ander inzicht. De Tweede Kamer wil nu dat de apps alsnog worden vrijgegeven.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: