Rechter oordeelt over Haagse corruptiezaak: ‘Donaties waren niet met kwade opzet’

LiveDe rechtbank van Rotterdam oordeelt vrijdagochtend of de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zeven medeverdachten schuldig zijn aan omkoping en corruptie. Het OM eist twee jaar cel voor De Mos. De uitspraak is live te volgen via de stream in dit artikel.

De rechtbankvoorzitter Jacco Janssen begint zijn vonnis met de stelling dat het OM wel ‘erg rigide’ keek naar de politieke praktijk in de partij van de ex-wethouder. ,,We nemen die rechttoe rechtaan visie van het OM niet over”, zegt Janssen.

,,Het algemene beeld dat het OM schetst is te eenzijdig, te rigide, met onvoldoende oog voor de lezing van de verdachten en de gebeurtenissen. Wij gaan uit van een vrijere interpretatie en een bredere context.” De partijdonaties op zich zijn volstrekt legitiem en ook niet met kwade opzet gedaan, vindt de rechter. ,,Van kwade bedoeling bij de gevers lijkt echt geen sprake. Alleen de traktaties privé, een dinertje en twee boottochtjes, hebben hooguit die zweem.”

Later vanochtend oordeelt de rechtbank of er sprake is van omkoping, of de wethouders een tegenprestatie leverden voor de giften die op zichzelf dus met goede bedoelingen gedaan zijn. Volgens rechter Janssen is niet aangetoond dat de partijdonateurs uit de vastgoedwereld ‘exclusief voordeel’ kregen via hun politieke netwerk bij De Mos.

De Haagse corruptieaffaire draait om omkoping en vriendjespolitiek in en rond de politieke partij van ex-PVV’er Richard de Mos. In ruil voor ruim een ton aan donaties in de partijkas kregen vijf horeca- en vastgoedbazen uit Den Haag veelvuldig voorrang en voordeel toen De Mos wethouder was, stelt het OM. De Mos moest weg uit het college van B en W van Den Haag na invallen van de Rijksrecherche in oktober 2019.

Luister ook onze podcastserie O, o, De Mos over de zaak en de opkomst van De Mos. Aflevering zeven over het vonnis verschijnt binnenkort.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De strafeisen van het Openbaar Ministerie zijn fors. De aanklagers vinden dat De Mos 22 maanden de cel in moet, tegen zijn partijgenoot en ex-wethouder Rachid Guernaoui eiste justitie 16 maanden gevangenisstraf (waarvan vier voorwaardelijk). Beiden zouden volgens het OM ook vier jaar lang geen politiek-bestuurlijke functie mogen uitoefenen. Tegen de ondernemers werden lagere straffen geëist.

Justitie leunt voor het bewijs zwaar op in beslag genomen mails en appconversaties en afgeluisterde telefoongesprekken. Die ademen volgens het OM een innige verstrengeling tussen politici en partijdonateurs. Donateurs waren ‘heilig’ voor De Mos en ze pochten onderling dat ze de partij 'groot gemaakt hebben’ en veel betaald hebben.

Hoewel De Mos claimt transparant te opereren, gebeurde lang niet alles in openheid, stelt het OM. De Mos informeerde zijn selecte clubje sponsoren vroegtijdig en schroomde niet om politieke druk op anderen uit te oefenen om de commerciële belangen van donateurs te behartigen.

Volledig scherm Richard de Mos in de rechtbank van Rotterdam. Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van bijna twee jaar vanwege corruptie en omkoping. © ANP / ANP

Wie zijn de verdachten in de Haagse corruptieaffaire? Lees hier ons overzichtsartikel.



Mensen die niet doneerden, moesten achteraan aansluiten. ,,Wie denkt dat je betalende achterban mag voortrekken, diskwalificeert zichzelf als politicus”, zei de officier van justitie in februari bij het uitspreken van de strafeis. ,,De ombudspolitiek van De Mos klinkt sympathiek, maar blijkt pijnlijk ondemocratisch, het is pure vriendjespolitiek.”

De Mos zelf blijft erbij dat hij met de beste bedoelingen handelde: ,,Ik stond altijd aan om de stad beter te maken.” Over de verdachte appjes en afgetapte gesprekken zei hij: ,,Het ziet er lelijk uit als je de context weglaat. Als je teksten hoort, klinken dingen heel spannend. Het OM is daar goed in, het heeft er een Sherlock Holmes-boek van gemaakt.” Teksten die nu verdacht overkomen, waren slechts ‘grootspraak’, humor en ‘Haagse bluf’, stellen de verdachten.

Kijk onze video: wat kunnen we verwachten van het vonnis van de rechter?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.