Rechter roept broer en zus Holleeder tot de orde: 'Net kinderen op achterbank'

,,De vorige keer heb ik u gelaten in het steekspel dat tussen u beiden ontstond, een beetje als een vader die zijn kinderen op de achterbank van de auto laat bekvechten op een lange reis naar Zuid-Europa en denkt: straks schop ik jullie er toch uit. Maar het is niet de bedoeling en we willen het niet meer hebben.''



Willem Holleeder kreeg te horen dat zijn zus als getuige 'te gast is bij de rechtbank' en niet in de rede mag worden gevallen. ,,Als u dat straks toch doet, dan moet ik u echt tot de orde roepen.'' Zijn zus kreeg van Wieland te horen dat ,,ik u als advocaat altijd respecteerde omdat u de juiste toon en het juiste decorum in acht nam. Ik verzoek u dat als getuige ook te doen.''



Zij kreeg vooral te horen dat ze Sander Janssen, raadsman van Willem Holleeder, met meer respect moet bejegenen. ,,Ik wil ook niet meer hebben dat u de advocaat van uw broer met 'je' aanspreekt'', aldus Wieland. Astrid Holleeder getuigt donderdag in het proces tegen haar broer over de moord op vastgoedman Willem Endstra in 2004.