Rechter verbiedt motorclub Satudarah

De bekende en beruchte motorclub Satudarah is door de rechter verboden. Volgens de Haagse rechtbank vormt de motorbende een criminele organisatie met een 'cultuur van geweld'. Het verbod gaat per direct in. Het is de tweede motorclub in Nederland die een verbod krijgt, eerder was motorclub Bandidos al aan de beurt.