Rechter vindt ontslag om meenemen doos beschadigde tompouces beetje overdreven

Een medewerkster van supermarkt DekaMarkt is op staande voet ontslagen omdat ze zonder toestemming een beschadigd doosje tompouces had meegenomen. De rechter in Alkmaar vindt die maatregel echter een beetje overdreven voor een medewerkster die al twintig jaar zonder problemen bij de winkel werkt en heeft het ontslag teruggedraaid. DekaMarkt moet nu een vergoeding van opgeteld 16.000 euro betalen.

DekaMarkt nam geen halve maatregelen toen de medewerkster toegaf in november een doosje tompouces te hebben meegenomen. Ze dacht dat het wel kon, omdat het product beschadigd was en zou worden weggegooid. De bedrijfsleiding dacht daar anders over: het ongevraagd meenemen van producten wordt gezien als diefstal en leidt meteen tot ontslag. Ook werd aangifte gedaan bij de politie, kreeg de vrouw een winkelverbod opgelegd voor de duur van een jaar en werd ze aangemeld bij het waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel. Daardoor is de kans op een baan bij een andere winkel vrijwel nihil.

De maatregelen zijn in lijn met het zerotolerancebeleid van DekaMarkt, maar volgens de rechter wist de medewerkster amper van het bestaan van het bedrijfsreglement. Elf jaar geleden is ze voor het laatst gewezen op het bestaan van een regelement en de website waarop dat te vinden is. Ook weegt mee dat ze de tompouces niet stiekem heeft meegenomen, maar in het bijzijn van collega's en dat ze haar misstap meteen toegaf. Ontslag zou betekenen dat de alleenstaande vrouw zonder inkomen komt te zitten en geen aanspraak kan maken op een uitkering.

De rechter verwijt DekaMarkt dat ze meteen naar het zwaarste middel heeft gegrepen en dat terugkeer van de medewerkster in haar functie nu vrijwel onmogelijk is. Daarom wordt het arbeidscontract per 1 mei ontbonden. Omdat dat de schuld van de werkgever is, moet een billijke vergoeding worden betaald van 6000 euro en een transitievergoeding van ruim 10.000 euro. Ook moet de aanmelding bij het frauderegister ongedaan worden gemaakt.

